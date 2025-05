Telenovela ds: Tare libero e prendibile, ma D’Amico non é proprio sfumato

Continua la grande telenovela legata al nuovo direttore sportivo del Milan. Da mesi vanno avanti incontri e colloqui, ma, come spesso succede in casa rossonera, le idee non sono chiare e non si giunge ad una decisione comune.

L'incontro con Paratici

Prima di Pasqua, c’è stato un nuovo incontro a sorpresa tra il proprietario del club Gerry Cardinale e l’ex dirigente della Juventus. Il colloquio, però, non ha portato alla fumata bianca, non ci sono i presupposti per chiudere e Paratici al momento è orientato a proseguire la carriera all’estero, precisamente al Tottenham, club dove era andato dopo la fine dell'esperienza in bianconero. Cardinale ha dunque tentato un colpo di coda col primo pallino, senza però risolvere la rottura che c'è stata ad inizio aprile con Paratici.

I papabili

A portare avanti gli incontri con gli altri papabili è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, il quale ha incontrato Igli Tare, che è libero e quindi potrebbe iniziare a lavorare fin da subito per il Milan. L'albanese è sicuramente un profilo che piace, ma forse non è il vero obiettivo di Furlani che starebbe prendendo tempo perchè in realtà sta aspettando qualche direttore sportivo che è attualmente in un'altra società e deve ancora liberarsi. Non è un mistero che l'ad rossonero sia un grande estimatore di Tony D'Amico, che ha un contratto con l'Atalanta fino al 2027. Che che sia lui il vero obiettivo della società rossonera, nonostante le parole del presidente Dell’Atalanta Percassi? La sensazione è che il Diavolo stia ancora lavorando sotto traccia per il ds e per questo non è stato ancora chiuso l'accordo con Tare nonostante sia libero.

