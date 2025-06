Biasin: "Il Milan sta facendo la rivoluzione, ma questa volta è in mani solide"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoria per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha detto la sua sul nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri che sta nascendo quest'estate:

"Il Milan sta facendo la rivoluzione. E le rivoluzioni, per definizione, spaventano. L’idea che si stia passando da un diavolo “grandi firme” a un diavolo “più concreto” preoccupa i tifosi perché, al momento, vedono solo allontanare le grandi firme. È normale che sia così ma, attenzione: la rivoluzione questa volta è in mani solide. Il Milan non ha bisogno di volti, ha bisogno di concretezza e per metterla in campo si è affidato a due professionisti della concretezza, Allegri e Tare. Ecco perché al netto dei sacrifici (non è mai bello veder partire giocatori importanti), la cosa essenziale sarà assemblare una squadra che sia il più possibile logica. Per intenderci, Theo Hernandez in questi anni ha dimostrato di essere trai più forti al mondo nel suo ruolo, ma anche tra i meno affidabili nel dare solidità al suo spogliatoio, ovvero tutto quello di cui ha bisogno il nuovo Milan".