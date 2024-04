Bologna, ancora in gol Saelemaekers: il suo rendimento stagionale

Nonostante il pareggio casalingo del Bologna quest'oggi contro l'Udinese del neo allenatore Fabio Cannavaro, tra le fila dei rossoblù è sicuramente da registrare l'ennesima prestazione concreta di Alexis Saelemaekers, in rete nel secondo tempo (quarta in totale in questa stagione).

Infatti, l'ex esterno rossonero ha trovato la rete del pareggio con un calcio di punizione dalla sinistra. Destro a rientrare dell'ex Milan che ha sfruttato un'incertezza del portiese dell'Udinese, Okoye che ha valutato malissimo la parabola del pallone che si è insaccato sul secondo palo.