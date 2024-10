Bonan su Fonseca: "Alle volte si scambia la gentilezza, la cortesia, per la mancanza di carattere. Non è così"

Nella serata di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato di Milan alla vigilia della partita di San Siro di Champions League contro il Club Bruges:

"Si sta affermando un profilo interessante, che è appunto quello di Fonseca, che già abbiamo conosciuto ai tempi della Roma, ma che qui sta venendo fuori in tutte le sue forme. Tra queste c'è anche una certa intrasigenza nel carattere. Io lo dico spesso: a volte si scambia la gentilezza, la cortesia, per mancanza di carattere. Non è così, assolutamente. Qui stiamo parlando di una persona estremamente educata, rispettosa degli altri, ma al tempo stesso fortemente caratteriale. Quindi, anche nelle scelte che lui ha fatto, si è preso dei rischi, perché immagina se non fosse arrivata la vittoria che cosa sarebbe successo, però trai doveri di un allenatore c'è anche quello di prendersi quel tipo di rischi lì e lui è stato bravo a prenderli evidentemente al momento più opportuno".