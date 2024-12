Con chi ce l'ha Fonseca? Anzi no: vediamo chi è sulla sua stessa linea tra i calciatori del Milan

Lo sfogo di Paulo Fonseca ha scatenato tanti commenti e tante interpretazioni nella giornata di ieri. Ci si chiede: con chi ce l'aveva il tecnico rossonero? I nomi si possono ipotizzare, ma è giusto anche pensare a chi è dalla parte dell'allenatore. E nella rosa del Milan la maggior parte dei calciatori sta con Paulo Fonseca.

Le parole di Leao

Il primo a essersi schierato con Paulo Fonseca è stato Rafael Leao. Tra i due la maretta di ottobre è ampiamente superata. Anzi: Leao è migliorato molto con il lavoro del tecnico portoghese. E mercoledì si è schierato sulla linea del suo connazionale: "Con la squadra che abbiamo potevamo fare meglio davanti ai nostri tifosi, la cosa più importante sono i tre punti. È una questione mentale, se non dai il massimo queste squadre prendono fiducia. Non siamo stati concentrati e loro sono stati bravi a giocare di contropiede. I dettagli poi fanno la differenza".

Le parole di Abraham e Thiaw

Sulla stessa linea anche Abraham: "Io credo che il nostro sia un problema di mentalità. Dobbiamo acquisire la giusta mentalità. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima. Credo che contro il Real Madrid abbiamo fatto una partita incredibile, mentre quella di oggi (ieri, ndr) non è stata buona. Dobbiamo, invece, affrontare tutte le partite allo stesso modo, lavorando ogni giorno insieme. Credo che ci riusciremo". E c'è anche Malick Thiaw: "Sono d'accordo con Fonseca. È stata una partita difficile e non abbiamo fatto ciò che volevamo fare: è stato difficile giocare sia con la palla che senza palla. Abbiamo giocato senza aggressitivà, lasciando due-tre opportunità a loro. Così è difficile, perché, come ha detto, il mister un giorno facciamo bene, il secondo giorno... pfff... Non lo so".

Maignan in mezzo

Due storie Instagram non frutto del caso. Il portiere del Milan, Mike Maignan ha postato poco fa sul proprio profilo due foto nelle quali è a colloquio in campo prima con Davide Calabria, capitano dei rossoneri, e poi con Theo Hernandez. I terzini del Diavolo sono due dei probabili destinatari delle parole di Paulo Fonseca di mercoledì scorso, con il tecnico che ha accusato alcuni dei suoi calciatori di non dare sempre il massimo in campo. L'azione di Maignan non dovrebbe essere un qualcosa fatto contro il portoghese ma più probabilmente un atto di vicinanza ai compagni di squadra dopo tutto quello che è stato detto nelle ultime ore.

