Il punto sui rinnovi: Reijnders conferma, ottimismo Maignan

Fatto il rinnovo di Matteo Gabbia, ora la dirigenza rossonera potrà concentrarsi su tutte le altre situazioni individuali. Paradossalmente, a oggi, il giocatore più vicino a rinnovare il contratto è quello che sulla carta arriverebbe per ultimo. Stiamo parlando di Tijjani Reijnders che l'estate scorsa ha firmato fino al 2029 ma il club vorrebbe premiarlo dopo poco meno di un anno e mezzo con prolungamento al 2030 e conseguente adeguamento dell'ingaggio. Il papà dell'olandese aveva ammesso che erano cominciate le trattative e lo stesso Reijnders, lo scorso 2 dicembre, ha confermato: "Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l'apprezzamento".

Per quanto riguarda altre questioni, i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del capitano Davide Calabria che ancora non ha trovato un accordo e con il quale il contratto scade al termine della stagione corrente. Quindi ci sono i due francesi, Mike Maignan e Theo Hernandez, accomunati da una situazione simile: entrambi scadono nel 2026. Per il primo il club è ottimista e si crede nella buona riuscita dell'operazione; per il secondo invece sarà necessario seguire gli sviluppi, ben consapevoli che il club deve chiudere le trattative prima della prossima sessione estiva.

