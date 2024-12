Soliti difetti e un paio di buone notizie. Arbitri: Ibra chiude la bocca a Fonseca. Cardinale: serve un ds collaudato

vedi letture

Se fossi in Fonseca porterei Leao e Camarda a cena nelle prossime serate in qualche ristorante doc a Milano. Deve infatti a quei due se la serata di Champions league si traasforma in una sorta di sosta. È vero il gol del 2 a 1 è di Abraham ma il merito principale è del ragazzino con i capelli a spazzola, una sorta di predestinato, e alla traversa centrata, se poi matura il gol dell’inglese. Segnalo perché si capisca che non è tutto oro quello che luccica a San Siro due episodi: Theo Hernandez che si fa ammonire per aver calciato un secondo pallone entrato in campo e il cartellino giallo di Tomori che protesta invece di perfezionare il riscaldamento a bordo campo. Sul piano del comportamento, prim’ancora che nel rendimento, c’è da registrare quasi tutto dentro lo spogliatoio. In difesa poi si rivedono gli errori di sempre che non garantiscono nient’altro che prossime sofferenze. Se anche la Stella Rossa riesce a risalire la china figurarsi ai prossimi rivali. No, così non va lontano il Milan.

Inviti alla festa- Per la festa dei 125 anni, il Milan si è comportato così: ha invitato Paolo Maldini che ha declinato l’invito per ovvi motivi ma non Boban che ha avuto un contenzioso con il club dopo il licenziamento firmato da Gazidis vincendo la causa in primo grado e perdendo invece davanti alla Cassazione la parte del giudizio riferita ai danni patrimoniali, cifra da restituire. Io avrei invitato anche Boban poi avrebbe anche lui risposto “no grazie”. Il Milan deve essere superiore ai rancori personali che arrivano anche dagli ex campioni e ai rapporti tempestosi perché ha sempre fatto così nella sua lunga storia.

Ricorso al Tar- Il ricorso al Tar Emilia e Romagna e Bologna del Milan, cui si è affiancata la Lega serie A, dal punto di vista dell’efficacia risente del ritardo temporale con cui è stato presentato. A cosa serve allora? Nel caso venisse accolto avrebbe un valore deterrente nei confronti di altri episodi del genere e potrebbe scoraggiare qualche altro sindaco. Nel frattempo la solidarietà della Lega di serie A ha un valore simbolico a dimostrazione che in quella circostanza gli uffici milanesi si spesero per evitare l’ingiustificato rinvio.

La presenza di Guida- La risposta della Can alla polemica montata da Fonseca dopo Atalanta-Milan è la designazione di Guida, uno dei due numeri uno della categoria per una partita -col Genova- che non ha un tasso tecnico molto elevato. Come per dire: adesso vediamo se ti lamenti! Piuttosto sul tema polemica Fonseca-La Penna c’è da registrare il corto circuito tra il tecnico e le dichiarazioni successive. Ibra ha ricucito definitivamente lo strappo: “Noi rispettiamo gli arbitri!”. E’ evidente che nel caso è venuto fuori un altro deficit in questo Milan: è mancato tra sabato notte e domenica mattina un coordinamento tra allenatore, comunicazione e dirigenti.

Dategli un ds- Trasformare ogni caduta di sassolino in un terremoto è il destino di questo Milan attraversato da una spaccatura nella tifoseria molto profonda e molto simile a quella vissuta dalla tifoseria juventina perché è diventata acida (da social soprattutto) e distruttiva. Se Cardinale ha una giusta visione per il prossimo Milan sarà bene che pretenda un ds collaudato che aiuti Ibra (esordiente nel nuovo ruolo) e Moncada (scouting).