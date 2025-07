Mercato Milan, rifiutata anche la seconda offerta per Doué dello Strasburgo

Il Milan ha ricevuto un nuovo rifiuto dello Strasburgo per Guela Doué, obiettivo del Diavolo la fascia destra di difesa: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle scorse ore i rossoneri hanno presentato una seconda offerta, ma dai francesi è arrivato un altro no perchè vogliono almeno 25 milioni di euro più bonus.

L'ultima proposta milanista per il cartellino del giocatore francese, fratello della stella del PSG Desiré, dovrebbe essere intorno ai 18 milioni di euro più bonus. La distanza tra domanda e offerta è dunque ancora piuttosto ampia e così il Milan è costretto a valutare profili alternativi come per esempio Marc Pubill dell'Almeria che costa 15 milioni di euro.