Il QS titola: "Milan beffato: Brown da Mou. Idea Gutierrez"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan beffato: Brown da Mou. Idea Gutierrez". Sembrava tutto fatto per il passaggio di Archie Brown dal Gent al Milan, ma ieri mattina è arrivata una svolta clamorosa nella trattativa, con il giocatore inglese che ha deciso di andare a giocare in Turchia nel Fenerbahçe allenatore da José Mourinho.

E così ora il Milan deve cambiare obiettivo e proseguire la ricerca del sostituto sulla fascia sinistra di Theo Hernandenz che nei giorni scorsi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Nel mirino dei rossoneri resta per esempio Miguel Gutierrez, terzino spagnolo classe 2001 del Girona che nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni e ha segnato due gol (uno in Liga e uno in Champions League).