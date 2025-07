Il CorSport in prima pagina: "Brown, Mou beffa il Milan"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Brown, Mou beffa il Milan". Venerdì sera i rossoneri erano convinti di avere in pugno Archie Brown, terzino inglese che sarebbero dovuto essere il sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra, ma nella notte è arrivata la clamorosa svolta con il Fenerbahçe che ha alzato la sua offerta di ingaggio al giocatore e lo ha convinto a trasferirsi in Turchia.

Spuntano intanto delle voci di mercato anche su Christian Pulisic che sarebbe finito nel mirino dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Molto difficile però che il Milan possa dare l'ok alla partenza dopo aver già ceduto due pezzi da 90 come Reijnders e Theo Hernandezm anche perchè l'americano è assolutamente centrale nel nuovo progetto tecnico milanista: "Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione: avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra. Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo” le parole di qualche settimana fa di Igli Tare durante un incontro con la stampa a Casa Milan.