CorSera: "Milan beffato: Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan beffato: Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe". Il terzino inglese non sarà il sostituto di Theo Hernandez in rossonero perchè ha scelto di trasferirsi al Fenerbahçe. Il club di via Aldo Rossi era convinto di averlo in pugno, ma poi nella notte è arrivata la chiamata al presidente della squadra turca che ha fatto cambiare idea al giocatore che ieri mattina è salito sul jet privato per raggiungere Istanbul.

Queste le parole di Brown rilasciate a Fabrizio Romano: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener".