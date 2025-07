Domani è il giorno di Modric: sarà a Milano per visite e firma. Avrà la maglia numero 14

Domani è il grande giorno dello sbarco di Luka Modric a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto con il Milan (annuale più opzione per un'altra stagione da 3,5 milioni di euro). Il croato resterà solo qualche ora in Italia prima di partire per le vacanze e si rivedrà a Milanello ad inizio agosto per unirsi al gruppo rossonero dopo la tournée in Asia e Australia. L'ex Real Madrid ha anche scelto il numero di maglia: indosserà il 14 che fino a poche settimane fa era sulle spalle di Tijjani Reijnders. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

È tutto pronto per l'arrivo di Luka Modric al Milan. Il campione croato, che pochi giorni fa ha giocato l'ultima gara con il Real Madrid in Semifinale del Mondiale per Club, sarà in Italia domani mattina. Il Pallone d'Oro croato ha voluto salutare così il popolo del Real Madrid, postando questo messaggio sul proprio profilo Instagram: "La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, ma un arrivederci".