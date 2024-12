probabile formazione Verso Milan-Genoa: panca per Theo, ci sono Jimenez e Liberali. Musah out

Ci si avvicina a Milan-Genoa, partita che cade in occasione della festa del club per i suoi 125 anni di storia, in un clima tutt'altro che sereno. Dopo la partita di Champions League di mercoledì contro la Stella Rossa Fonseca ha sparato a zero su alcuni elementi della squadra che secondo lui peccano di impegno e dedizione. Oltre a questa situazione c'è una spiacevole emergenza infortuni: saranno out Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer. A questi si aggiunge anche il forfait dell'ultimo secondo di Yunus Musah.

Uno dei giocatori che dovrebbe "pagare" per l'atteggiamento sbagliato dimostrato è Theo Hernandez, con il francese che comincerà la sfida di San Siro dalla panchina. Dopo la conferenza in cui Fonseca ha confermato che si vedrà in campo qualcuno di Milan Futuro, l'indiziato numero uno per sostituirlo è Alex Jimenez che si è allenato in prima squadra in questi giorni. Per quanto riguarda lo schieramennto difensivo, torna Royal a destra dopo la prova incolore di Calabria contro la Stella Rossa, mentre al centro Fonseca si affida ancora a Gabbia e Thiaw. In mezzo al campo non ci si schioda dalla coppia Fofana-Reijnders, mentre sulla trequarti sono attese ulteriori novità a causa delle assenze: sulla trequarti, infatti, dovrebbe giocare titolare Mattia Liberali che è stato provato in allenamento negli ultimi giorni. Ai suoi lati ci saranno Leao e Chukwueze, con Abraham unica punta. Fonseca comunque può sorridere perché recupera tra i convocati Alvaro Morata e Noah Okafor.

Oltre a Jimenez e Liberali si sono allenati con la prima squadra Bartesaghi, Vos, Hodzic, Chaka Traore e Camarda: date le numerose assenze potrebbero rientrare tra i convocati per la gara di domenica sera.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 20 Jimenez

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 30 Liberali 10 Leao

90 Abraham

All.: Fonseca

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 55 Vos, 73 Camarda 7 Morata 17 Okafor.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 15 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone