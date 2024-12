Calamai si rivolge direttamente a Ibra: "Se sei ancora Ibra, batti un colpo"

Dopo l'ennesimo deludente risultato, uno 0-0 a San Siro contro il Genoa, amplificato dall'essere arrivato nella sera dei grandi festeggiamenti per il 125° del Club e davanti a tanti grandi campioni del passato milanista, la società e la dirigenza rossonera finiscono ancora di più nel mirino delle critiche. Queste piovono dai tifosi e dalla Curva, ma anche dalla stampa e dagli opinionisti che sottolineano come qualcosa non vada per il verso giusto in casa rossonera. Tra questi anche Luca Calamai, esperto collega, che nel suo Editoriale scritto questa mattina per Tuttomercatoweb.com si è concentrato soprattutto su Zlatan Ibrahimovic.

Le parole di Luca Calamai: "Un’altra delusione per il Milan. Che resta un caso aperto. Dopo il grigio 0 a 0 con il Genoa a San Siro vorrei chiedere a Ibra se Fonseca gli piace ancora. Possibile che un uomo della personalità di Zlatan accetti di vivere in questo limbo. Con il rischio sempre più reale di non centrare la qualificazione per la prossima Champions. Insomma, Ibra se sei ancora Ibra batti un colpo. Velocemente".