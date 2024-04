Caldara in panchina, prima convocazione stagionale. Un anno fa l'ultima presenza in A

Prima convocazione stagionale per Mattia Caldara. Il difensore centrale è stato sempre indisponibile a seguito dell'intervento alla caviglia subito a inizio stagione. Per lui solo due presenze con la squadra Primavera nel mese di marzo, contro Fiorentina e Lazio.

La sua ultima presenza in Serie A risale esattamente a un anno fa: un minuto contro la Sampdoria il 22 aprile 2023. L'ultima volta in cui ha fatto parte dei convocati del Milan risale al 6 gennaio 2020 nella partita contro la Sampdoria, dove è rimasto in panchina. 29 anni, Caldara è arrivato al Milan nell'estata del 2018 e in rossonero ha collezionato appena due presenze, una in Coppa Italia e una in Europa League.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani