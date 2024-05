Caressa: "Mi giunge notizia che potrebbero essere tornate delle voci da Parigi per Motta"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sky Calcio Club', Fabio Caressa ha dato novità importanti in merito al futuro di Thiago Motta, priorità della Juventus ed obbiettivo anche del Milan per la panchina.

"C'è la possibilità che Thiago Motta sia il nuovo allenatore della Juventus anche se, quello che risulta a me ed anche alla nostra squadra mercato, non c'è più la certezza di prima. Da parte di Thiago Motta, mi giunge notizia, che non ci sia più la certezza, prende forse un pò di tempo. Mi giunge notizia che potrebbero essere tornate delle voci da Parigi, perché se Luis Enrique, nonostate abbia fatto un'ottima stagione, non dovesse arrivare in finale di Champions League e vincerla potrebbe esserci un altro cambio. Insomma, diciamo che se prima eravamo certi al 100%, adesso c'è meno certezza".