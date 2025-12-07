Caro biglietti, Curva Sud: "Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan"
MilanNews.it
La Curva Sud Milano ha pubblicato una storia su Instagram che mostra che il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per le partite contro Como e Cremonese il costo è di 25 euro. "Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan" il messaggio della parte più calda della tifoseria milanista.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno"
4 Gazzetta: "Linea verde per Max. Il futuro è già qui: dopo il sì di Arizala, c'è Licina nel mirino"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno"
Maignan resta la priorità del Milan, ma Tare si guarda intorno. Da Lunin alle opzioni in A: tutti i nomi
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com