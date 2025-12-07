Caro biglietti, Curva Sud: "Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan"

di Enrico Ferrazzi

La Curva Sud Milano ha pubblicato una storia su Instagram che mostra che il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per le partite contro Como e Cremonese il costo è di 25 euro. "Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan" il messaggio della parte più calda della tifoseria milanista. 

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
