Chi è Alberto Marangon, il nuovo team manager del Milan

Nei giorni scorsi MilanNews.it aveva riportato (QUI) la notizia, durante il Trofeo Silvio Berlusconi è stata confermata dalle immagini: Alberto Marangon è il nuovo team manager del Milan. Il classe 1979 succede ad Andrea Romeo che ha deciso di seguire Sandro Tonali nella sua avventura al Newcastle.

Oggi Tuttosport ne fa un identikit sottolineando l'esperienza nel ruolo di Marangon che ha già avuto modo di lavorare con Pioli alla Fiorentina, in un contesto anche delicato come quello del lutto per Davide Astori. Alla viola dal 2017 al 2021, Marangon si è poi spostato alla Sampdoria: in blucerchiato aveva già lavorato in precedenza nel settore della comunicazione.