Chiesa sul futuro: "Mi hanno piazzato dappertutto, ma non ho avuto contatti diretti con nessuno"

Federico Chiesa, nei giorni scorsi, è stato indicato come un possibile colpo del Milan di Allegri. In realtà il calciatore, quest'anno al Liverpool ma con pochissimo spazio, è stato accostato a diversi club di Serie A e proprio di questo ha parlato oggi in un'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della Nazionale impegnata in Norvegia ma soprattutto di Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha allenato alla Juventus fino alla scorsa stagione.

In questi mesi sei stato accostato a mezza serie A, anche al Napoli. Conte l’hai mai sentito?

"Mai, Antonio mai. Ho letto che mi hanno piazzato dappertutto, ma non ho avuto contatti diretti con nessuno. Giusto un messaggio di auguri di Max all’inizio. È un grande, oltre ad avermi cambiato posizione mi ha fatto capire la differenza che corre tra un allenatore di top club e uno di club medi. Carisma, gestione, sensibilità e tecniche che non si imparano a Coverciano, così gli rubo la battuta. Come lui sono Antonio, Ancelotti, Spalletti. Max è uno che ti dà tanto, col Milan punterà subito allo scudetto... A gennaio dello scorso anno eravamo convinti di potercela fare, il gruppo era solidissimo, entusiasta, tutti uniti. Male la seconda parte anche se ci siamo rifatti in coppa Italia".