Chukwueze a Milan Tv: "Voglio ripagare la fiducia del mister"

Tutto pronto all'U-Power Stadium dove tra pochi minuti comincerà la partita tra Monza e Milan, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano all'appuntamento con un clima non semplicissimo: la sconfitta contro il Napoli che ha allontanato la testa della classifica e le esclusioni eccellenti si fanno sentire. Oggi la squadra di Fonseca deve rilanciarsi in campionato, dove non si possono più perdere punti, e prepararsi in vista della trasferta contro il Real Madrid. Nel pre partita, nello studio di Milan Tv, ha parlato il calciatore rossonero Samuel Chukwueze.

Sulla reazione post Napoli: "Si dobbiamo riprenderci, siamo concentrati su vincere stasera. Siamo in trasferta e questa vittoria è molto importante"

Sulla continuità tra i titolari: "Fonseca ha fiducia in me, crede in me. Sono felice di avere la mia chance e voglio ripagare la fiducia del mister"