Chukwueze a Sky: "Oggi è come un derby per noi. Leao è importante anche quando non gioca"

Samuel Chukwueze ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Monza-Milan. Queste le dichiarazioni dell’esterno nigeriano.

La partita di stasera:

"Credo che sia molto importante per noi, è come un derby. Dobbiamo vincere per la classifica. Dobbiamo dare tutto. Arriamo dalla sconfitta contro il Napoli, questa è come un derby per noi”.

Cosa pensi delle panchine di fila di Leao?

“Tutti sono importanti per il team, Leao è importante anche quando non gioca. È importante che chi gioca dia tutto. Rafa può entrare e fare la differenza, per questo è importante. Tutti sono importanti”.