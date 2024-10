Con quello sull'Udinese sono 3 i successi in casa consecutivi del Milan senza subite gol

In una serata frenetica e complicata come quella di San Siro, il Milan è riuscito comunque a portare a casa tre punti importantissima per la testa e la classifica, nonostante sia stato per più di un'ora in inferiorità numerica.

La vittoria sull'Udinese dà non solo morale alla formazione di Paulo Fonseca, ma aggiorna anche un dato piuttosto importante. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, avendo la meglio sui friulani il Milan è riuscito a vincere tre gare casalinghe di campionato di fila senza subire gol per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022 (cinque in quel caso).