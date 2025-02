Conceiçao: "Ho perso mamma a 18 anni. Se queste del calcio sono le difficoltà, non ho paura di niente"

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Il tecnico portoghese parla delle difficoltà riscontrate in questi primi mesi al Milan:

La sua sfida è trasformare questa negatività in cose positive?

"Io non sono uno che fa la calcolatrice: non mi va di pensare a fine campionato. Vivo le cose ogni giorno con grandissima intensità. Porto il lavoro a casa e la mia famiglia non è contenta, ma è così. Non faccio sempre le cose bene eh, ma lavoriamo in maniera molto appassionata ogni giorno. Abbiamo preparato ieri l'allenamento di oggi, abbiamo fatto i video: questa è la mia preoccupazione. Oggi sono 31 anni che mia madre è morta, avevo 18 anni e avevo perso mio padre da due: se queste del calcio sono le difficoltà, non ho paura di niente. E allora vado avanti per la mia strada".