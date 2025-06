Milan-Ricci, Bucciantini: "Un bel segnale per il calcio italiano, giocatore forte e di grande crescita"

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, Marco Bucciantini ha commentato l'eventuale arrivo di Samuele Ricci, centrocampista del Torino vicino al Milan. Un estratto del suo commento in vista del possibile colpo del Milan:

"E' un segnale per il calcio italiano, un giocatore forte e di gran crescita. Hanno preso anche Modric, ma con Ricci fanno un favore al calcio italiano in generale, sono contento e mi fa piacere per lui"