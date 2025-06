Milan, Allieve Nazionali U17 da sogno!: accesso alla Finale Scudetto contro la Roma

Allieve Nazionali U17: Accesso alla Finale Scudetto!

Le Allieve Nazionali Under 17 del Milan hanno conquistato l’accesso alla Finale Scudetto. Dopo il convincente successo per 7-1 nella gara d’andata, il pareggio per 3-3 ottenuto oggi sul campo dell’Atalanta nel ritorno della semifinale ha consolidato il passaggio del turno.

Di seguito il tabellino del match:

Allieve U17

Campionato - Fase Nazionale - Semifinale Ritorno

Atalanta - AC Milan 3-3

Reti: Dancelli (15’ pt), Di Falco (35’ pt), Tomaselli (27’ st)

La finale è in programma lunedì 30 giugno ad Anagni, dove il Milan affronterà la Roma.