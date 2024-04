Conference League, pari e sbadigli per la Fiorentina in Repubblica Ceca

vedi letture

Sono terminate le prime due partite del giovedì, relative ai quarti di finale di UEFA Europa Conference League. Solo un pari per la Fiorentina in Repubblica Ceca: 0-0 per la squadra di Vincenzo Italiano sul campo del Viktoria Plzen. Partita da sbadigli, si deciderà tutto fra sette giorni all'Artemio Franchi.

Ben altro spettacolo fra Olympiacos e Fenerbahçe con la vittoria dei greci per 3-2. Fortounis, Jovetic e Chiquinho sembrano mettere al sicuro il passaggio del turno degli ellenici, ma negli ultimi 22' arrivano le reti di Tadic su rigore e Kahveci che regalano ai turchi la possibilità di rimettere in piedi il discorso qualificazione in vista del ritorno a Istanbul.

Il quadro si completerà questa sera con Aston Villa-Lille e Club Brugge-PAOK.