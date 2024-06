Conte si presenta al Napoli: "Decido io su chi rimane e su chi prende altre strade: su questo sono stato categorico e molto chiaro"

vedi letture

A Napoli oggi è il giorno della presentazione di Antonio Conte. Il nuovo allenatore azzurro è stato presentato in grande stile accanto al presidente del club Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino ha parlato della sua scelta, dei suoi obiettivi e anche di mercato con diversi giocatori del Napoli che non hanno la certezza di rimanere nel club campano anche per la prossima stagione. Alcune sue dichiarazioni.

Come ha gestito le prime difficoltà con i calciatori? "Le stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro col presidente, prima di parlare di altri aspetti economici e contrattuali, ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade fuori da Napoli. Su questo sono stato molto categorico e molto chiaro. Se parliamo di ricostruzione e parliamo di dar via i giocatori è tutto un contro senso. Ho trovato la condivisione al 200% da parte del presidente e del club. Ho parlato con tutti i ragazzi, li ho chiamati tutti per far conoscere le nostre ideee e orientamenti. Ho sentito anche loro cosa avevano da dirmi. Però alla fine poi se ci sono dei problemi li risolvono, perché la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti. Visto che c'è chi parla di confusione a Napoli. Qui non c'è nessuna confusione, c'è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo".