Coppa d'Africa, le ufficiali della finale Senegal-Algeria: Bennacer titolare

Alle ore 21 scendono in campo Senegal e Algeria per l'atto conclusivo che regalerà il nome della squadra vincitrice della Coppa d'Africa 2019. Diouf si affida al tandem centrale Kouyate-Sane per rimpiazzare l'assente Koulibaly, e davanti si affida al tridente Sarr-Niang-Mané. Nell'Algeria invece in campo nel mezzo il prossimo milanista Ismail Bennacer in mezzo, e il talento Mahrez a destra. Ecco le formazioni ufficiali.

Senegal (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye, Gueye; Sarr, Niang, Mané.

Algeria (4-1-4-1): M'Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah.