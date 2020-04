Corriere dello Sport: "Le date contano, il mercato di più"

"Le date contano, il mercato di più". Questo il titolo a pagina 6 che il Corriere dello Sport dedica alla possibile ripresa dei maggiori campionati europei, compresa la Serie A. Non ci sono ancora certezze su quando i campionati ripartiranno, ma il quotidiano ha provato a fare delle ipotesi con la Premier League in campo il 3 giugno, in Spagna il 29 maggio, in Germania il 9 maggio, in Francia il 3 giugno e infine in Italia il 31 maggio.