Biasin fa un nome molto molto sorprendente per la panchina del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o Raddoppia', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Continuiamo ad interrogarci su ua cosa che non ha ancora una soluzione no? Perché alla fine si riesce a parlare anche con qualcuno dentro al Milan, diciamo, e loro ti dicono: 'Guardate che noi in questo momento anche per rispetto dello stesso Pioli, non abbiamo un nome da dare in pasto alla folla, perché stiamo facendo le nostre valutazioni'. Fra l'altro c'è anche un contratto in essere con Pioli (in scadenza nel giugno 2025 n.d.r.) e quindi devi trovare una soluzione anche da quel punto di vista. Resta un mistero su chi andrà ad allenare il Milan? In mezzo ad una serie di nomi, ce ne sono 40, ieri erano 42 (ride n.d.r.). Diciamo che nel gruppone dei 42 non mi sorprenderebbe affatto se anche il nome di Allegri rientra. Capiterà questa cosa? Non lo so, magari no, diciamo che da una parte c'è che secondo me tornerebbe anche volentieri, dall'altra non c'è una preclusione totale, anche se c'è un rapporto da sistemare, nel caso, quello che fra Allegri ed Ibrahimovic che non è sicuramente idilliaco. Succederà questa cosa? Probabilmente no. E' una cosa impossibile? No".