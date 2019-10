CorSera - Milan, squadra sopravvalutata e senz’anima

Il Corriere della Sera critica apertamente la rosa del Milan ,dopo il disastroso inizio di stagione. Adesso - si legge - è chiaro che il problema non era l’allenatore ma la squadra, che è peggio. La gestione tecnica è stata per due mesi un alibi per molti giocatori, che si sono nascosti dietro alle incomprensioni con Giampaolo, scaricandogli addosso ogni colpa. Ma se con l’arrivo di Pioli la svolta non è arrivata, significa che la questione è diversa. Questa squadra, che ha il quarto monte ingaggi della serie A, è sopravvalutata e senz’anima.