Verso Milan-Genoa, Ielpo così sui rossoblù: "Sarà un Genoa difensivo, ma Gilardino ha fatto della realtà la sua stella polare"

Questo un estratto di quanto raccontato in esclusiva su Radio Rossonera, dall'ex portiere rossonero Mario Ielpo, che si è espresso così in merito al rendimento del Genoa di Alberto Gilardino. Ecco le sue dichiarazioni:

"Per quanto ho visto il Genoa, è una squadra molto concreta, mi sembra che “il Gila” abbia fatto della realtà la sua stella polare quindi fa giocare la squadra in maniera concreta, sta attento a non scoprirsi troppo, però questo molto spesso non viene riconosciuto come un merito, sono sempre considerati meglio quelli che si spacciano per “i modernisti” della situazione; quindi credo che ci dovremmo aspettare un Genoa coperto, abbastanza attendista all’inizio che vorrà fare male con i suoi giocatori più veloci nelle ripartenze”.