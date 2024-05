Verso Torino-Milan: tutte le statistiche e curiosità del match

Verso Torino-Milan: ecco i dati, numeri, statistiche e curiosità sull'imminente sfida in programma questa sera:

STATISTICHE SULLE PARTITE

Ultima trasferta stagionale per un Milan che ha ottenuto tutto quello che si poteva ottenere da questo campionato vinto dall'Inter.

Con la vittoria sul Cagliari per 5-1 il Milan si è garantito, complice anche il pareggio interno della Juventus in casa contro la Salernitana, il secondo posto matematico, e quindi il diritto di partecipare alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, insieme all'Inter Campione d'Italia, alla Juventus, vincitrice della Coppa Italia, e all'Atalanta, finalista della Coppa Italia. La vittoria dei bianconeri per 1-0 ha anche composto il tabellone della Supercoppa: sfida totalmente nerazzurra tra Inter ed Atalanta, ed interessante match tra Milan e Juventus. Ma questo è un discorso da riprendere ad inizio 2025, prima c'è tanta strada da fare.



Si parte dalla prossima avversaria, il Torino di Juric, che si trova in decima posizione, a soli 3 punti dalla Fiorentina (che però ha una partita da recuperare) e quindi vuole provare a crederci per un posto in Conference League nella prossima stagione. Per farlo però dovrà cercare di fare bottino pieno contro il Milan, e poi a Bergamo, in casa di un'Atalanta che sarà reduce dalla finale di Europa League.



Si giocherà il 18 maggio, e quest'anno ricorrerà il trentennale del trionfo di Atene per 4-0 contro il Barcellona in Champions League.

Complessivamente sarà la sfida n.13 in questa data, 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte finora. L'ultimo precedente risale al 2014, quando il Milan vinse per 2-1 contro il Sassuolo, con gol di Muntari e De Jong per i rossoneri, e di Zaza su rigore per i neroverdi. Prima di questo precedente, un 4-1 interno contro l'Udinese nel 2008, con gol di Pato, Inzaghi, Cafu e Seedorf, mentre per i friulani segnò Mesto.

L'ultima sconfitta risale al 1995, quando il Milan cadde per 1-0 in casa del Napoli con gol di Agostini al 46' del primo tempo.



Contro il Torino sarà la sfida n.211, la n.104 in trasferta. Solo 20 le vittorie rossonere, a fronte delle 38 vittorie granata. Il pareggio è il risultato più frequente, 45 volte. L'ultima sfida in casa del Torino finì male per il Milan: 1-2 con gol di Djidji e Miranchuk per i granata, di Messias il gol rossonero, era il 30 ottobre 2022. Sempre nel 2022, ma ad aprile, finì 0-0. L'ultimo precedente vittorioso è il 7-0 con cui i rossoneri hanno schiantato il Toro nella scorsa stagione, con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez, e i gol di Kessié su rigore e Diaz, nella fantastica settimana torinese (pochi giorni prima il Milan si era imposto per 3-0 in casa della Juventus).

Prima di questo risultato più che tennistico, due sconfitte in sequenza: il 2-1 del 2019, con gol di Piatek per il Milan e doppietta di Belotti a ribaltare, e il 2-0 del 2018, con gol di Belotti su rigore e Berenguer. Prima di queste due sconfitte ben 5 pareggi consecutivi, a dimostrazione del fatto che Torino non è mai stato un campo in cui il Milan si è trovato a suo perfetto agio. Ad ogni modo una rete il Milan la trova quasi sempre: negli ultimi 16 incontri, solo in tre occasioni non è riuscito a segnare.



La vittoria più larga è il 7-0 della stagione 2020-21, mentre la sconfitta più pesante patita dal Milan a Torino risale al 1943, quando il Milan si chiamava Milano. Finì 5-0 contro il Grande Torino, con doppietta di Valentino Mazzola, Ossola, Ferraris e autorete di Pozzi.



Non è mai accaduto che il Milan vincesse una partita dopo essere stato sotto a fine primo tempo.

Il contrario è successo ben 5 volte invece, a conferma della natura combattiva del Toro, che storicamente è sempre stata presente. In tutte e 5 le occasioni, il primo tempo si concluse sull'1-0 per il Milan, e nella ripresa i rossoneri non furono in grado di segnare.

C'è anche un 5-1 tra questi precedenti, che risale al lontano 1911.



In sei occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi a Torino, solo in un'occasione il Milan perse, ed è l'ultima volta che successe: nel 2018, quando fu espulso Romagnoli, ma il 2-0 finale era già maturato. Anche nel 2017 fu sempre Romagnoli ad finire la partita prima degli altri per un provvedimento disciplinare.

Prima di lui toccò a De Sciglio nell'1-1 del 2015. Gli altri espulsi furono Desailly nel 1994, Benitez nel 1965 e Borgo nel 1930.



Solo 3 le espulsioni di giocatori granata in casa contro il Milan. L'ultima volta toccò a De Silvestri, nel pareggio per 1-1 del 2017-18, per doppia ammonizione, dopo che proprio lui aveva segnato il gol del pareggio una ventina di minuti prima di essere espulso.



STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono ben 26 i giocatori che hanno esordito in un Torino vs Milan: Bovati (26/03/1911), Balloni, Cazzaniga, Zacchi (16/05/1915), Boffi (01/11/1936), Chizzo, Micheloni e Pasinati (17/09/1939), Bonomi, Pozzi (22/11/1942), Lavezzari e Menegotti (21/10/1951), Santin (29/09/1963), Casone e A. Marchi (19/03/1969), Zazzaro (27/06/1971), Cimmino (29/04/1984), Scarnecchia (11/11/1984), Giannini (28/09/1988), Bierhoff, Guglielminpietro, Helveg, N'Gotty e Sala (08/09/1998), Birsa (14/09/2013), Vangioni (16/01/2017).

20 giocatori hanno salutato la maglia rossonera in un Torino vs Milan: Bosshard (28/11/1909), Balloni (16/05/1915, unica presenza), Hajos (19/06/1927), G. Marchi (25/05/1933), Arnoni e Poggi (28/04/1938), Scagliotti (09/04/1939), Galimberti, Morselli e Pozzi (16/05/1943), Mora (19/03/1969), Combin, Paina, Rognoni e Trapattoni (27/06/1971), Monticolo (04/06/1972), Prati (06/05/1973), Giannini (28/09/1988, unica presenza), Aliyu (16/09/2000), Diego Lopez (17/10/2015).



Sono 6 i giocatori ad avere segnato il loro primo gol in un Torino vs Milan: Renzo De Vecchi (28/11/1909, a tutt'oggi il marcatore più giovane di sempre della storia del Milan, a 15 anni 9 mesi 25 giorni), Barbieri (28/11/1909), Pasqualetto (24/10/1926), Pasinati (17/09/1939, gol all'esordio), Morselli (22/11/1942), Zannier (03/11/1957).



Sono invece 8 i giocatori ad aver siglato la loro ultima marcatura in un Torino vs Milan: Barbieri (28/11/1909), Gay (06/01/1924), Stella (31/03/1935), Coppa (09/04/1939), Tosolini (29/06/1947), Farina (19/05/1957), Zannier (03/11/1957, unico gol), Bertolacci (16/01/2017).



Il 04/02/1912 Aldo Cevenini (I) realizzò una cinquina in casa del Torino, in un 6-1 inflitto ai granata. Fu la prima cinquina realizzata in trasferta nella storia rossonera.

Ante Rebic ha realizzato l'unica tripletta fatta in casa del Torino, ed è a tutt'oggi l'ultima tripletta realizzata da un rossonero.

Sono invece 12 le doppiette, realizzate da 12 giocatori diversi. L'ultima è di Theo Hernandez nel 7-0 della scorsa stagione. Prima di lui Seedorf nel 2003 e Guly nel 2000.



Per Pioli sarà la dodicesima sfida al Torino, solo la quarta in trasferta. I tre precedenti sono il 7-0 del 2021, il pareggio a reti bianche del 2021-22 e la sconfitta per 2-1 della scorsa stagione. Complessivamente 7 vittorie, due pareggi e due sconfitte per Pioli contro il Torino.



L'arbitro sarà Feliciani di Teramo, sarà un esordio assoluto per lui alla direzione del Milan.



(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)