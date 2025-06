Balotelli vince in tribunale contro Adana Demirspor: il club dovrà versargli 3 milioni

Mario Balotelli aggiunge una vittoria alla sua carriera, non sul campo da gioco ma nelle aule della giustizia sportiva. L'attaccante italiano ha infatti ottenuto una vittoria significativa presso la FIFA nella causa intentata contro il suo ex club turco, l'Adana Demirspor, per inadempimento contrattuale. La disputa, scaturita da presunti stipendi non pagati, si è risolta a favore del calciatore, che vedrà riconosciuto un indennizzo di 3.150.000 euro. Questa cifra rappresenta la somma degli emolumenti non percepiti durante la sua permanenza nel club turco.

Balotelli, che ha vestito la maglia dell'Adana Demirspor in due distinte occasioni, ha denunciato delle problematiche relative ai pagamenti, tali da spingerlo a ricorrere agli organi competenti della FIFA. La decisione del massimo organo calcistico internazionale sottolinea la fondatezza delle sue richieste e condanna il club turco per non aver rispettato gli accordi contrattuali.

Al momento non sono giunti commenti ufficiali dall'Adana Demirspor riguardo la decisione della FIFA.