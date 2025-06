Pasotto: "Modric ha condiviso anni di trionfi a Madrid con Ancelotti, vecchio cuore rossonero, e ha sempre speso parole dolci per il Milan"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, ha raccontato su La Gazzetta dello Sport la storia dell'affetto di Luka Modric per i colori del Milan: "Da dove nasce la passione milanista di Luka? Beh, quando lui era ragazzino - anni 90 - non era particolarmente difficile innamorarsi del Diavolo, anche all'estero. Quello era il Milan che nel quinquennio tra il 1989 e il 1994 aveva messo in fila lo sproposito di tre Coppe Campioni/Champions, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe europee, 3 scudetti e 3 Supercoppe di Lega. Una leggerissima sovraesposizione sportiva a livello planetario. Ma c'è anche - e soprattutto - un'altra chiave che ha fatto innamorare Luka del Milan: l'arrivo in rossonero (nel 1992, quando Modric stava per compiere 7 anni) di Zvonimir Boban, idolo di svariate generazioni di bimbi croati. La scintilla è scoccata così: i trionfi rossoneri impreziositi dalla presenza di Zvone, definito da Luka "idolo" senza giri di parole.

Da adulto Modric ha condiviso anni di trionfi a Madrid con Ancelotti, vecchio cuore rossonero, e ha sempre speso parole dolci per il Milan. Ci sono, in particolare, quelle che disse alla Gazzetta in un'intervista di cinque anni fa: "Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente... e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove". Certo, è andata diversamente, ma ora parrebbe davvero arrivato il momento di rimediare e riscrivere un pezzo di quella storia".