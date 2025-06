Futuro Modric, Boban ironico: "Un giorno è a Miami, un giorno è in Arabia Saudita, il terzo giorno è alla Dinamo, il quarto al Catania, il quinto al Milan"

Intervenuto all'evento di "Sky Inclusion Days", l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha parlato del club rossonero e dei più importanti temi d'attualità in Serie A sul palco del Teatro Dal Verme di Milano in compagnia del direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Sul futuro di Modric

"Luka Modric un giorno è a Miami, un giorno è in Arabia Saudita, il terzo giorno è alla Dinamo, il quarto al Catania, il quinto al Milan (ride, ndr). Oramai finché lui non decide non bisogna neanche commentare. Dopo tanti anni di Real Madrid è certo che ha bisogno di tempo per la decisione, una volta qunado la prenderà la commenterà perché non ha nessun senso. Ovvio che lui è integro e può dare ancora a qualsiasi squadra dove andrà grande calcio".