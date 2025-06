Maignan ascolta le sirene inglesi e il Milan si guarda attorno. Per Gazzetta.it due alternative a Mike sono Svilar e Caprile

vedi letture

Dopo aver mostrato bandiera bianca di fronte al Manchester City per Reijnders il Milan dovrà resistere agli assalti del Chelsea per Mike Maignan. O almeno è quello che si augura Allegri, che nel portiere francese vede un pezzo importante del nuovo corso rossonero.

Il francese, complice anche la tiritera sul rinnovo, in questo momento sembra orientato ad ascoltare le lusinghe degli inglesi, riporta gazzetta.it. Il Milan non vuole ascoltare offerte ai 30 milioni di euro, i Blues, visto il contratto in scadenza tra un anno, non andrebbero oltre i 15-20. Situazione da monitorare ed è anche per questo che i rossoneri iniziano a guardarsi intorno.

Secondo l'edizione online della rosea la pista che convince di più porta a Mile Svilar, anche lui alle prese con discorsi complicati sul rinnovo con la Roma. La soluzione più economica ed alternativa è Elia Caprile, in prestito al Cagliari dal Napoli, con i sardi che non dovrebbero esercitare l'opzione di riscatto presente nel contratto.