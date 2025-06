MN - Modric al Milan in chiusura! Ad inizio settimana le visite mediche

vedi letture

Luka Modric sarà con ottime probabilità un nuovo calciatore del Milan: l’operazione é in chiusura. Il fuoriclasse croato classe 1985 non ha resistito alla corte del club che ha sempre dichiarato di tifare fin da piccolo e ha accettato la proposta di trasferirsi in rossonero per quella che potrebbe essere, verosimilmente, l'ultima avventura della sua carriera.

Ad inizio settimana le visite mediche

L'accordo è stato trovato tra il club e il calciatore a inizio settimana prossima è atteso a Milano per le visite mediche di rito. Il giorno giusto potrebbe essere già quello di lunedì: alla sera sarà impegnato nella gara di qualificazioni ai Mondiali tra Croazia e Repubblica Ceca ma potrebbe viaggiare a Milano in giornata tramite un permesso speciale. Altrimenti si slitterà a martedì. Modric ha accettato la proposta di un contratto di un anno, con opzione per un altro, dal valore di quasi 4 milioni di euro a stagione. Il calciatore concluderà il suo percorso con il Real Madrid nel Mondiale per Club e dopo le vacanze sarà a disposizione di Max Allegri.

Tare decisivo

Igli Tare è stato decisivo per la buona riuscita della trattativa. Il direttore sportivo rossonero si è mosso in prima persona, prima spingendo con il club e incassando anche il sì di Max Allegri, dopo viaggiando in Croazia nella giornata di ieri. L'albanese è stato a Rijeka, sede del ritiro della Nazionale, e ha incontrato Luka Modric avanzandogli la proposta del club. Il fuoriclasse di quasi 40 anni ha accettato e vestirà la maglia del Milan: un colpo che mira soprattutto a elevare il tasso d'esperienza e leadership all'interno dello spogliatoio, un tassello che è mancato nella stagione appena terminata. A dare il suo benestare anche Carlo Ancelotti, oggi CT del Brasile ma per anni tecnico di Modric al Real: Allegri lo ha chiamato e ha ricevuto il suo parare positivo sull'operazione.