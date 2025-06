Reijnders al Manchester City: le statistiche nei suoi due anni di Milan

Tijjani Reijnders è oramai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Manchester City, come confermato anche questa mattina dal collega Fabrizio Romano con il più classico dei suoi "Here We Go". il centrocampista olandese si trasferirà in Inghilterra per circa 70 milioni di euro dopo due stagioni intense al Milan dove è riuscito a prendersi la scena oltre che l'affetto dei tifosi, soprattutto nell'ultima.

Oltre ad aver vinto la Supercoppa da titolare nella finale di Riyad, Reijnders è stato anche il migliore tra le file rossonere insieme a Christian Pulisic, vincendo anche il premio di miglior centrocampista del campionato. Nei suoi due anni al Milan, comunque, tra Serie A, Europa League, Champions League, Supercoppa Italia e Coppa Italia l'olandese ha collezionato 104 presenze, 97 delle quali da titolare, 19 gol, 9 assist, 535 passaggi nell'ultimo terzo di campo e 2443 passaggi riusciti nella metà campo avversaria.