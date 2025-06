Luka Modric: esperienza internazionale, qualità tecniche e mentalità vincente al servizio del Milan

vedi letture

Il sogno Luka Modric per il Milan si sta facendo sempre più concreto. Nella mattinata di oggi il direttore sportivo Igli Tare è stato beccato su una navetta dell'aeroporto di Trieste di ritorno dalla Croazia dove ha incontrato l'ex numero 10 del Real Madrid al quale è stata presentata ufficialmente l'offerta di cui si è tanto parlato ieri: contratto annuale con opzione a 3,5 milioni di euro a stagione.

La missione è dunque prossima ad essere completata, c'è fiducia, con il Milan che non potrà fare altro che guadagnarne dall'ingresso in rosa di una leggenda come Luka Modric.

Luka Modric: esperienza internazionale al servizio del Diavolo

186 presenze con la maglia della Nazionale croata, di cui è capitano, e 142 in Champions League tra Tottenham e Real Madrid, fra le altre cose. Insomma, si può definire Luka Modric un giocatore con esperienza internazionale? Domanda, questa, ovviamente retorica e provocatoria, anche perché dire diversamente sarebbe assurdo. Stiamo parlando di un calciatore sublime, vincitore di 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, un Pallone d'Oro e chi ne ha più ne metta, palmares (ed esperienza) che gli permetterà di essere una guida preziosa all'interno dello spogliatoio del Milan, non solo per i giovani talenti rossoneri, ma anche per un reparto, il centrocampo, che ha in questo momento ha bisogno di un punto di riferimento dopo aver perso il suo con la cessione di Reijnders al Manchester City.

Luka Modric: qualità tecniche indiscutibili

L'esperienza non è l'unico aspetto che Luka Modric porterebbe all'interno dello spogliatoio del Milan. Anche a 39 anni, infatti, il campione croato continua a dimostrare non solo una continuità fisica importante (l'anno scorso non ha praticamente mai saltato una partita per infortunio), ma anche una visione di gioco sopra la media, tocchi eleganti, e una gestione del pallone che lo rende un calciatore fuori dal comune, oltre che una leggenda assoluta. Insomma, Luka Modric non è un semplice regista, ma un costruttore di gioco, un metronomo che dà ritmo alla manovra e alla squadra. E in un Milan che molto spesso nella passata stagione ha dimostrato di andare in difficoltà contro le difese chiuse, uno come lui potrebbe essere la chiave per sbloccare le partite complicate.

Luka Modric: mentalità vincente

Luka Modric in carriera ha vinto tutto quello che si poteva vincere, risultando decisivo e protagonista in ognuna di queste vittorie. Forte delle sue esperienze il croato porterebbe al Milan una mentalità da vincente, quella che serve per affrontare le sfide più dure e mantenere sempre alta l'attenzione e la concentrazione, soprattutto nella prossima stagione dove la formazione di Max Allegri giocherà appena una volta a settiman. La sua abitudine a giocare partite da “dentro o fuori” sarebbe un valore inestimabile nei momenti decisivi della stagione, non solo per i calciatori più esperti ma anche e soprattutto per i più giovani, anche perché avere accanto e lavorare quotidianamente con un calciatore come Modric significherebbe accelerare la crescita di alcuni di questi talenti. Non solo sul campo, ma anche in allenamento, nella gestione della pressione e nello stile di vita da professionista.