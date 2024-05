Ielpo su Chukwueze: "Ha dimostrato di essere in forma ma non sempre viene messo in campo"

Intervenuto in esclusiva su Radio Rossonera, l'ex estremo difensore rossonero Mario Ielpo ha parlato così in merito all'attuale momento dei rossoneri e in particolare di Samuel Chukwueze, domani titolare a San Siro contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni.

"Domani sera il Genoa dovrebbe temere profili come Chukwueze che è sempre entrato molto bene, ha dimostrato di essere in forma ma poi non viene messo in campo dall’allenatore; con tutto rispetto per un campione come Giroud, ad oggi visto che va via gli faccio giocare la partita d’addio (contro la Salernitana) e questa la lascio giocare a qualcun altro; se devo dire un nome, tolto Leao che ovviamente fa quello che vuole, decide lui se vincere la partita o meno, se mettersi in ombra o meno, un altro che può spaccare le partite può essere appunto Chukwueze”