The Athletic - De Zerbi vuole rimanere in Premier: "Resto qui al Brighton, nessun club mi farà cambiare idea"

Grazie al suo moderno calcio offensivo e alle idee di posesso palla e partenza dal basso, Roberto De Zerbi è presente nella lista dei candidati principali per la prossima panchina del Bayern Monaco, soprattutto dopo i tanti rifiuti eccellent di Xabi Alonso e Rangnick, e con l'addio ormai definitivo di Thomas Tuchel. L'attuale tecnico del Brighton, intervistato da The Athletic, ha però ribadito di voler restare in Inghilterra nel suo prossimo futuro:

Queste le parole di De Zerbi: "Se mi chiedete se c'è qualche club che può farmi cambiare idea rispondo che non ce n'è uno. Vorrei restare al Brighton per raggiungere l'obiettivo massimo possibile in ogni stagione", ha detto il tecnico 44enne. "Ma prima dobbiamo analizzare la situazione con Tony Bloom (proprietario del club), Paul Barber (amministratore delegato) e David Weir (direttore tecnico)".

l'allenatore bresciano ha un contratto con il Brighton fino al 2026 ma fonti inglesi assicurano che i Seagulls si starebbero già muovendo per individuare il suo sostituto: il nome giusto potrebbe essere quello di Thomas Frank, attualmente al Brentford. "Sono sempre stato onesto quando ho detto che non c'è nessun club che possa farmi cambiare idea, non c'è nessun club che mi sta dietro".