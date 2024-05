Ielpo: "Big match e scontri diretti persi quasi tutti dal Milan. E' la fotografia del percorso dei rossoneri"

Intervistato in esclusiva da Radio Rossonera, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo si è espresso così in merito all'attuale e particolare stagione del Milan di Stefano Pioli tra difficoltà e periodi positivi tra campionato e Coppa. Queste le parole di Ielpo:

"Ci sono stati questi risultati altalenanti dovuti al calendario sbilanciato: ci sono state parentesi come questa che sta arrivando in cui ci sono partite più semplici, altre come quelle passate in cui si sono condensate molti match difficili. Poi un po’ questo è stato anche il limite di questa squadra che va in gol facilmente (a differenza degli anni scorsi), fa meno fatica a vincere contro le squadre piccole che si chiudono però poi quando si arriva agli scontri diretti è molto vulnerabile e prende gol con facilità e quindi questi tipi di scontri li ha persi quasi tutti. Questo è un po’ la fotografia del percorso altalenante del Milan”.