MN - Ds Shakhtar: "De Zerbi è un genio in campo. Ha un qualcosa che altri non hanno"

Ds Shakhtar: "De Zerbi è un genio in campo. Ha un qualcosa che altri non hanno"

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it di Roberto De Zerbi, ex tecnico della squadra ucraina che allena ora il Britghton e che viene spesso accostato alla panchina del Milan. Ecco le sue parole sull'allenatore italiano: "Ho scelto De Zerbi allo Shakhtar perché lo conoscevo. Perché secondo noi, secondo me è un genio in campo. Ha un qualcosa che altri non hanno, vede situazioni che altri vedono magari dopo di lui. Ha una proposta di gioco che a noi piaceva, che a me piace, una proposta di gioco che porta ad avere un possesso, a costruire, a tenere la palla, fare tanti gol, a far crescere i giovani, ma allo stesso tempo cercando il risultato.

Quindi ha delle qualità, conosce dei giocatori, sa come parlare, sa come arrivare al giocatore intimamente per far rendere al massimo, e lo si può notare anche lì in Italia che ci sono alcuni giocatori che sono passati da lui e che con lui hanno reso 10, mentre con altri allenatori rendono 7/8. Quindi probabilmente è più bravo di altri a trovargli la posizione, è più bravo di altri a motivarli, è più bravo di altri a spiegargli cosa vuole da loro, è più bravo di altri a capire quali sono le loro priorità, le loro caratteristiche e farli rendere per quelle che sono le loro capacità, il loro ruolo. Quindi ha tanti plus che mi, che ci hanno portato a sceglierlo. Oltre al fatto di essere giovane, ma allo stesso tempo avere già la grande esperienza anche in diverse categorie, dalla C, alla B, alla A ed adesso anche in Europa. Essere comunque cresciuto in una società importante come il Milan, da giovane, al fianco di campioni di un certo livello. Queste sono tutte cose che mettendo sulla bilancia fanno prendere fortemente dalla sua parte per andare a sceglierlo".