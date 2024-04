CorSera - Paolo Maldini replica a Scaroni: "Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere"

vedi letture

Ieri, in occasione di un evento organizzato dal Foglio Sportivo, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha risposto così ad una domanda su Paolo Maldini, ex dt rossonero: "I rapporti con Maldini? Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il caso di Maldini. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione”.

Paolo Maldini, attraverso le pagine del Corriere della Sera in edicola questa mattina, ha replicato così alle parole di Scaroni: "Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere".