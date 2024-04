Costacurta: "Nella gestione Pioli mancano le ultime due settimane, ma per il resto lui ha fatto un buon lavoro"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così la situazione di Stefano Pioli, il cui addio a fine stagione sembra essere già scritto: "Non so che strascichi possano lasciare questa eliminazione e il fatto che perda così tanti derby, fatti su cui la società dovrà riflettere. Però credo che negli ultimi quattro anni in Italia ci sia stata una squadra più forte delle altre, l’Inter, e non ha vinto sempre, battuta una volta da un Napoli straordinario e una da un Milan che ha overperfomato.

Nella gestione Pioli secondo me mancano le ultime due settimane, ma per il resto lui ha fatto un buon lavoro, con una squadra che cercava di fare un gol più degli altri perché aveva visto che in fase difensiva non riusciva a reggere e allora ha scelto una strada diversa".