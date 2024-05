MN - Sylvain (France Bleu Nord): "Fonseca via dal Lille per i rapporti col presidente"

Paulo Fonseca è un serio candidato alla panchina del Milan. Prima però il portoghese deve chiudere nel migliore dei modi la sua stagione al Lille, con la squadra che punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Poi ci sarà la separazione col club del Nord della Francia. Per saperne di più abbiamo contattato il collega Charley Sylvain di France Bleu Nord.

Come si è destreggiato nell'ambiente francese?

"La pressione per lui non è un problema. Penso che a Lille abbia molta meno pressione di quella che ha potuto sperimentare in passato, in particolare a Roma. Quindi qui il contesto era ancora abbastanza tranquillo dopo che aveva avuto rapporti piuttosto tesi con il presidente del club Olivier Létang, che comunque non è il proprietario. Entrambi ad ogni modo hanno dimostrato intelligenza e hanno imparato a lavorare insieme e poi mi dico che questo rapporto a volte. Io dico che questo rapporto a volte un po' freddo tlo spingerà sicuramente a lasciare Lille a fine stagione".

Il suo lavoro con la rosa a disposizione?

"Ha saputo farsi apprezzare e parla tanto con i suoi giocatori. Soprattuto ha dato fiducia ai giovani, come Lucas Chevalier tra i pali, Leny Yoro che ha solo 18 anni e Ayyoub Bouaddi lanciato a soli 16 anni. Molto importante per il Lille perché dei prodotti formati nel club si stanno valorizzando".