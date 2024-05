De Zerbi sull'addio al Brighton: "Non abbiamo trovato l'accordo per andare avanti"

Dopo l'ultima partita alla guida del Brighton, Roberto De Zerbi ha dichiarato: "Non abbiamo trovato l'accordo per andare avanti. Io e il club ci siamo confrontati in diversi momenti della stagione, voglio mantenere la mia strada, so molto bene cosa voglio fare, ma so di essere un allenatore e di dover accettare le politiche del club. Non ho problemi con loro, devo solo ringraziarli perchè mi hanno dato un'opportunità incredibile" riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

De Zerbi, che secondo la Rosea vorrebbe tornare ad allenare in Italia e guarda con interesse le manovre del Milan, ha assicurato che dietro al suo addio al Brighton non c'è un accordo con altre società.