Guardiola apre all'addio, ma solo dal 2025: "Sono più vicino ad andarmene che a restare"

Dopo aver vinto la Premier League per la quarta stagione consecutiva, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha dichiarato di cominciare a vedere all'orizzonte la fine del suo lungo e fortunato periodo alla guida della squadra inglese. "Rinnovo? La realtà è che sono più vicino ad andarmene che a rimanere. Ho già parlato con il club e gli ho detto che per ora voglio restare. Sarò qui la prossima stagione, poi ne parleremo, ma sono qui da otto o nove anni... Vedremo".

D'altra parte, l'allenatore catalano ha voluto precisare che il lavoro quotidiano è la via più diretta per il successo. "Bisogna lavorare molto. Bisogna essere umili. Non dirò che sono un cattivo allenatore, ma ho un sostegno incredibile da parte del club. Abbiamo una grande etica del lavoro, tutti danno il loro contributo e ogni reparto del club è molto importante. Questa è la verità e la realtà", ha spiegato Guardiola in conferenza stampa.