Pasotto sulla conferenza di Allegri: "Si percepisce chiaramente il piacere di essere tornato"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Cremonese: "Stavolta sì che potrà godersi un vero ritorno a San Siro. Dopo lo strano debutto col Bari in Coppa Italia, relegato in uno sky box dal giudice sportivo (succederà anche con il Lecce nei sedicesimi), Massimiliano Allegri domani potrà finalmente sistemarsi in panchina, alzare gli occhi verso i tre anelli del Meazza e riprendere possesso di uno stadio a cui in passato ha saputo regalare uno scudetto e una Supercoppa. Il battesimo col Bari è andato benino, nulla più. Ora che inizia il campionato, e soprattutto in virtù di un calendario che nelle prime due giornate mette il Milan di fronte a Cremonese e Lecce, quel benino deve trasformarsi in bene. Senza ombre. Anche perché un Milan senza coppe, non può nascondersi.

In campionato bisognerà mantenere una velocità di crociera, viaggiare sempre alla stessa velocità, senza up and down. Ecco perché l’equilibrio deve regnare al nostro interno. L’obiettivo è giocare la Champions il prossimo anno. Occorrono lavoro, responsabilità e cura dei dettagli", racconta un Allegri apparso particolarmente di buon umore. Carico. Si percepisce chiaramente il piacere di essere tornato dove aveva lasciato tracce importanti e dove aveva spiccato il volo da tecnico di provincia ad allenatore da grandi platee. "C’è molta curiosità anche da parte mia, visto che torno in panchina dopo un anno. Con la Juve non è stato un addio difficile, abbiamo concluso vincendo un trofeo. Domani è la prima partita dopo un anno di stop, speriamo di non fare tanti danni... Vorrei che i ragazzi mi regalassero la vittoria per il mio rientro in panchina. La Cremonese però è rognosa, come tutte le squadre di Nicola".